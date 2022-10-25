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Белый дом опроверг проверки Маска после его заявлений по Украине

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Вашингтон, Вторник 25 октября 2022 04:38
Белый дом опроверг проверки Маска после его заявлений по Украине Фото: основатель компании SpaceX Илон Маск (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Администрация президента Джо Байдена опровергла сведения о том, что власти ведут некую проверку деятельности предпринимателя и миллиардера Илона Маска после заявлений по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась комментировать отношения администрации Байдена с Маском или его деловые отношения с другими странами.

"Знаю, что к этому есть большой интерес. Мы слышали об этих сообщениях. Эти сообщения не соответствуют действительности", - заявила она.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что представители администрации президента Джо Байдена обсуждают, должны ли США подвергнуть некоторые из предприятий Илона Маска проверке национальной безопасности, включая сделку с Twitter и спутниковую сеть Starlink SpaceX.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в прошлом месяце компания SpaceX предупредила Пентагон о том, что больше не сможет финансировать спутниковые терминалы и услуги связи для Украины. Однако уже позже Маск заявил, что все же продолжит финансировать сервис.

Также вопрос оплаты услуг Starlink обсуждался и в Европейском союзе.

Между тем, министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, как Киев решил вопрос с Маском "напрямую".

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Илон Маск
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