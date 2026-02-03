Білий дім розповів про реакцію Трампа на удар РФ по Україні в пік морозів

Читайте також: Зеленський про "енергетичне перемир'я": або у РФ у тижні 4 дні, або її ставка на війну

У Лівітт запитали про реакцію Трампа на нову хвилю російських ударів по Україні.

"Я говорила з президентом про це сьогодні вранці, і його реакція була - на жаль, без подиву. Це дві країни, які вже кілька років ведуть дуже жорстоку війну, війну, яка ніколи б не розпочалася, якби президент все ще перебував при владі", - відповіла вона.

Також прессекретар підтвердила, що переговори України та Росії за посередництва США відбудуться пізніше цього тижня.