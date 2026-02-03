Белый дом рассказал о реакции Трампа на удар РФ по Украине в пик морозов

Президент США Дональд Трамп не был удивлен тем, что Россия нарушила "энергетическое перемирие" и ударила по критической инфраструктуре Украины.
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
У Ливитт спросили о реакции Трампа на новую волну российских ударов по Украине.
"Я говорила с президентом об этом сегодня утром, и его реакция была - к сожалению, без удивления. Это две страны, которые уже несколько лет ведут очень жестокую войну, войну, которая никогда бы не началась, если бы президент все еще находился у власти", - ответила она.
Также пресс-секретарь подтвердила, что переговоры Украины и России при посредничестве США состоятся позже на этой неделе.
Напомним, 29 января президент США Дональд Трамп рассказал, что он попросил российского диктатора Владимира Путина прекратить удары по мирным городам Украины на фоне похолодания. Такое перемирие должно было продлиться неделю.
В свою очередь пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Кремль согласился прекратить удары только до 1 февраля.
Позже президент Украины Владимир Зеленский уточнил, что "энергетическое перемирие" вступило в силу в ночь на 30 января.
В ночь на 3 февраля оккупанты нанесли очередной массированный удар по Украине, они применили большое количество баллистики и ударных дронов.
Глава украинского государства подчеркнул, что россияне продержались только четыре дня и нарушили перемирие. Он отметил, что ждет реакцию США на такую атаку.