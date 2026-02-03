Білий дім розповів про реакцію Трампа на удар РФ по Україні в пік морозів
Президент США Дональд Трамп не був здивований тим, що Росія порушила "енергетичне перемир'я" і вдарила по критичній інфраструктурі України.
Про це заявила прессекретар Білого дому Керолайн Лівітт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
У Лівітт запитали про реакцію Трампа на нову хвилю російських ударів по Україні.
"Я говорила з президентом про це сьогодні вранці, і його реакція була - на жаль, без подиву. Це дві країни, які вже кілька років ведуть дуже жорстоку війну, війну, яка ніколи б не розпочалася, якби президент все ще перебував при владі", - відповіла вона.
Також прессекретар підтвердила, що переговори України та Росії за посередництва США відбудуться пізніше цього тижня.
Порушення "енергетичного перемир'я"
Нагадаємо, 29 січня президент США Дональд Трамп розповів, що він попросив російського диктатора Володимира Путіна припинити удари по мирних містах України на тлі похолодання. Таке перемир'я мало тривати тиждень.
Зі свого боку прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Кремль погодився припинити удари тільки до 1 лютого.
Пізніше президент України Володимир Зеленський уточнив, що "енергетичне перемир'я" набуло чинності в ніч на 30 січня.
У ніч на 3 лютого окупанти завдали чергового масованого удару по Україні, вони застосували велику кількість балістики та ударних дронів.
Голова української держави наголосив, що росіяни протрималися лише чотири дні і порушили перемир'я. Він зазначив, що чекає на реакцію США на таку атаку.