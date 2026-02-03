ua en ru
Головна » Новини » Політика

Білий дім розповів про реакцію Трампа на удар РФ по Україні в пік морозів

Вашингтон, Вівторок 03 лютого 2026 21:32
Білий дім розповів про реакцію Трампа на удар РФ по Україні в пік морозів Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент США Дональд Трамп не був здивований тим, що Росія порушила "енергетичне перемир'я" і вдарила по критичній інфраструктурі України.

Про це заявила прессекретар Білого дому Керолайн Лівітт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Читайте також: Зеленський про "енергетичне перемир'я": або у РФ у тижні 4 дні, або її ставка на війну

У Лівітт запитали про реакцію Трампа на нову хвилю російських ударів по Україні.

"Я говорила з президентом про це сьогодні вранці, і його реакція була - на жаль, без подиву. Це дві країни, які вже кілька років ведуть дуже жорстоку війну, війну, яка ніколи б не розпочалася, якби президент все ще перебував при владі", - відповіла вона.

Також прессекретар підтвердила, що переговори України та Росії за посередництва США відбудуться пізніше цього тижня.

Порушення "енергетичного перемир'я"

Нагадаємо, 29 січня президент США Дональд Трамп розповів, що він попросив російського диктатора Володимира Путіна припинити удари по мирних містах України на тлі похолодання. Таке перемир'я мало тривати тиждень.

Зі свого боку прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Кремль погодився припинити удари тільки до 1 лютого.

Пізніше президент України Володимир Зеленський уточнив, що "енергетичне перемир'я" набуло чинності в ніч на 30 січня.

У ніч на 3 лютого окупанти завдали чергового масованого удару по Україні, вони застосували велику кількість балістики та ударних дронів.

Голова української держави наголосив, що росіяни протрималися лише чотири дні і порушили перемир'я. Він зазначив, що чекає на реакцію США на таку атаку.

Російська Федерація Сполучені Штати Америки Білий дім Дональд Трамп Перемир'я Росії та України Війна в Україні Ракетний удар Атака дронів
