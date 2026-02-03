Белый дом рассказал о реакции Трампа на удар РФ по Украине в пик морозов

Президент США Дональд Трамп не был удивлен тем, что Россия нарушила "энергетическое перемирие" и ударила по критической инфраструктуре Украины.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Читайте также: Зеленский об "энергетическом перемирии": либо у РФ в неделе 4 дня, либо ее ставка на войну

У Ливитт спросили о реакции Трампа на новую волну российских ударов по Украине.

"Я говорила с президентом об этом сегодня утром, и его реакция была - к сожалению, без удивления. Это две страны, которые уже несколько лет ведут очень жестокую войну, войну, которая никогда бы не началась, если бы президент все еще находился у власти", - ответила она.

Также пресс-секретарь подтвердила, что переговоры Украины и России при посредничестве США состоятся позже на этой неделе.