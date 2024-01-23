Білий дім: РФ хоче більше жертв серед цивільних в Україні, щоб "зламати волю"

Американський чиновник висловив думку, що така тактика Кремля є частиною того, що Росія "намагалася зробити від початку зимових місяців".

"А саме - збільшити кількість жертв серед українського населення, щоб зламати його волю", - сказав Кірбі.

За словами представника Білого дому, такі атаки росіян на цивільні об'єкти в Україні тривають на тлі відсутності серйозних успіхів на фронті. Разом з тим Кірбі допускає, що війська РФ можуть збільшити наступ після того, як ґрунт стане твердішим.

Також він висловився про спроби війск РФ повітряними атаками по Україні виснажити системи ППО Сил оборони, проте відзначив ефективність повітряного захисту України.

Ракетний обстріл 23 січня

Нагадаємо, вночі та вранці 23 січня росармія завдала удару по Україні, застосувавши крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети. Під ударом окупантів опинилися Київ, Харків, Павлоград та інші міста.

Під час цього обстрілу росіяни використали, за уточненою інформацією від Генштабу ЗСУ, 44 засоби повітряного нападу. У результаті бойової роботи силами та засобами ППО було знищено: 15 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, 5 балістичних ракет "Іскандер-М" та 2 керовані авіаційні ракети Х-59.

Ввечері стало відомо, що у Харкові з-під завалів багатоповерхівки дістали тіло восьмої жертви - це дівчинка. Детальніше про наслідки сьогоднішньої ракетної атаки РФ - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Додамо, що за словами генпрокурора Андрія Костіна, в Україні внаслідок сьогоднішніх російських обстрілів відомо вже про 12 загиблих. Найбільша кількість жертв - у Харківській області.