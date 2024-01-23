Белый дом: РФ хочет больше жертв среди гражданских в Украине, чтобы "сломать волю"

Американский чиновник выразил мнение, что такая тактика Кремля является частью того, что Россия "пыталась сделать с начала зимних месяцев".

"А именно - увеличить количество жертв среди украинского населения, чтобы сломать его волю", - сказал Кирби.

По словам представителя Белого дома, подобные атаки россиян на гражданские объекты в Украине продолжаются на фоне отсутствия серьезных успехов на фронте. Вместе с тем Кирби допускает, что войска РФ могут увеличить наступление после того, как почва станет жестче.

Также он высказался о попытках войск РФ воздушными атаками по Украине истощить системы ПВО Сил обороны, однако отметил эффективность воздушной защиты Украины.

Ракетный обстрел 23 января

Напомним, ночью и утром 23 января росармия нанесла удар по Украине, применив крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Под ударом оккупантов оказались Киев, Харьков, Павлоград и другие города.

В ходе этого обстрела россияне использовали, по уточненной информации от Генштаба ВСУ, 44 средства воздушного нападения. В результате боевой работы силами и средствами ПВО было уничтожено: 15 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55, 5 баллистических ракет "Искандер-М" и 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.

Вечером стало известно, что в Харькове из-под завалов многоэтажки получили тело восьмой жертвы - это девочка. Детальнее о последствиях сегодняшней ракетной атаки РФ - читайте в материале РБК-Украина.

Добавим, что по словам генпрокурора Андрея Костина, в Украине в результате сегодняшних российских обстрелов известно уже о 12 погибших. Наибольшее количество жертв - в Харьковской области.