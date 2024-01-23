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Найбільше в Харківській області. Генпрокурор назвав кількість жертв обстрілів РФ сьогодні

Вівторок 23 січня 2024 20:54
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Найбільше в Харківській області. Генпрокурор назвав кількість жертв обстрілів РФ сьогодні Фото: названа кількість загиблих в Україні внаслідок російських обстрілів 23 січня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

В Україні внаслідок сьогоднішніх російських обстрілів станом на зараз відомо вже про 12 загиблих. Найбільша кількість жертв - у Харківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генерального прокурора України.

"За уточненими даними, вже відомо про 12 загиблих внаслідок сьогоднішніх ворожих обстрілів", - сказав генпрокурор Андрій Костін.

За його словами, у Харківської області загинули 8 людей. Серед них 8-річна дівчинка та її мати. У Херсонській області кількість жертв складає три людини, а у Дніпропетровській області - одна особа.

"Поранення отримали понад 100 мешканців цих регіонів, понад 60 з них - на Харківщині", - повідомив генпрокурор.

Також Костін поінформував, що рятувальні роботи у Харкові досі тривають.

Оновлено о 21.07

Зазначимо, що після публікації відповідний допис на Telegram-каналі Офісу генпрокурора був видалений.

Оновлено о 21.18

Пізніше повідомлення з'явилося у Twitter (X) генпрокурора Андрія Костіна з уточненими даними щодо загиблих.

Ракетний удар РФ по Україні 23 січня

Нагадаємо, російські загарбники вночі та вранці 23 січня завдала удару по Україні, застосувавши крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети. Силам ППО вдалося знищити 21 із 41 ракети.

Під ударом опинилися Київ, Харків, Павлоград та інші міста. Відомо про постраждалих та загиблих, у містах зафіксовано пожежі та руйнування.

У Харкові нещодавно з-під завалів багатоповерхівки дістали тіло восьмої жертви - це дівчинка. Речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко розповів РБК-Україна про те, що мати дівчинки теж загинула.

Детальніше про наслідки ракетної атаки РФ - у матеріалі РБК-Україна.

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