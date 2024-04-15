Білий дім проти пакету фінансування лише Ізраїлю без допомоги України і Тайваню

Він розкритикував план спікера Палати представників Майка Джонсона представити окремий законопроект про фінансування Ізраїлю після атак з боку Ірану на вихідних та підкреслив, що він не отримає підтримки президента Байдена.

"Ми будемо проти окремого законопроекту, який буде спрямований лише на Ізраїль", - сказав Кірбі.

Ці коментарі дають чіткий сигнал демократам у Конгресі, що вони повинні голосувати проти такого законопроекту, якщо він буде винесений на розгляд. Демократична партія вже закликала Джонсона винести на розгляд Сенату інший законопроект, що вміщує всі додаткові вимоги президента Байдена стосовно національної безпеки.

Коментар Кірбі з'явився за кілька хвилин після того, як Байден у понеділок підтвердив прихильність своєї адміністрації до Ізраїлю після зриву атаки Ірану на країну минулих вихідних.