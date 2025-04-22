Білий дім підтвердив візит Віткоффа до Москви цього тижня

Візит Віткоффа до Москви

Нагадаємо, сьогодні у Кремлі повідомили, що спецпредставник президента США з Близького Сходу Стів Віткофф може вже цього тижня відвідати Москву.

Водночас там не уточнили дату візиту та чи може російський диктатор Володимир Путін зустрітися з Віткоффом.

Варто зазначити, що спецпредставник президента США вже зустрічався з Путіним 11 квітня. Їх зустріч тривала майже п'ять годин. Головною темою переговорів була Україна.

Зокрема, після зустрічі з російським диктатором Віткофф заявив, що ключ до так званої мирної угоди між РФ та Україною - це питання "п'яти територій".

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