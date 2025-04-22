Белый дом подтвердил визит Уиткоффа в Москву на этой неделе

Визит Уиткоффа в Москву

Напомним, сегодня в Кремле сообщили, что спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф может уже на этой неделе посетить Москву.

В то же время там не уточнили дату визита и может ли российский диктатор Владимир Путин встретиться с Уиткоффом.

Стоит отметить, что спецпредставитель президента США уже встречался с Путиным 11 апреля. Их встреча длилась почти пять часов. Главной темой переговоров была Украина.

В частности, после встречи с российским диктатором Уиткофф заявил, что ключ к так называемому мирному соглашению между РФ и Украиной - это вопрос "пяти территорий".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.