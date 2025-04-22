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Віткофф знову їде до Путіна: у Кремлі назвали терміни

Москва, Вівторок 22 квітня 2025 17:10
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Віткофф знову їде до Путіна: у Кремлі назвали терміни Фото: спецпредставник президента США Стів Віткофф та російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Спецпредставник президента США з Близького Сходу Стів Віткофф може вже цього тижня відвідати Москву.

Про це заявив помічник російського диктатора Юрій Ушаков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс".

"Чекаємо (Віткоффа - ред.)", - сказав Ушаков, коментуючи можливий візит спецпредставника президента США цього тижня.

Помічник російського диктатора не уточнив дату візиту і не розповів, чи може глава Кремля Володимир Путін зустрітися з Віткоффом.

Візити Віткоффа

Нагадаємо, спецпредставник президента США з Близького Сходу вже тричі відвідував Москву. Під час кожного з візитів він зустрічався з російським диктатором Володимиром Путіним.

На таких зустрічах обговорювалися перспективи завершення війни Росії проти України.

При цьому вже завтра, 23 квітня, американські чиновники зустрінуться з українськими, британськими та французькими, щоб обговорити можливість завершення війни РФ проти України.

Як зазначав президент України Володимир Зеленський, головним завданням української делегації є безумовне припинення вогню з Росією. За його словами, перемир'я стане першим кроком на шляху до миру.

Детальніше про американські плани щодо завершення війни - в матеріалі РБК-Україна.

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