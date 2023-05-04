Білий дім про переговори Зеленського та Байдена: спілкуються регулярно і часто

Президент України Володимир Зеленський та його американський колега Джо Байден проводять регулярні та часті переговори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву координатора зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джона Кірбі на брифінгу .

"Спілкування між президентом Байденом і президентом Зеленським? Вони говорять регулярно і часто", - зазначив Кірбі, відповідаючи на запитання щодо наступних переговорів двох лідерів.

Він також наголосив, що не може розкрити конкретну дату наступного дзвінка між Зеленським та Байденом.