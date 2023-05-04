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Белый дом о переговорах Зеленского и Байдена: общаются регулярно и часто

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Вашингтон, Четверг 04 мая 2023 22:34
Белый дом о переговорах Зеленского и Байдена: общаются регулярно и часто Фото: президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский и его американский коллега Джо Байден проводят регулярные и частые переговоры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление координатора по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джона Кирби на брифинге.

"Общение между президентом Байденом и президентом Зеленским? Они говорят регулярно и часто", - отметил Кирби, отвечая на вопрос о следующих переговорах двух лидеров.

Он также подчеркнул, что не может раскрыть конкретную дату следующего звонка между Зеленским и Байденом.

Напомним, последний раз информация о переговорах Зеленского с Байденом появлялась в публичном пространстве 20 февраля, когда президент США посетил Украину.

Также мы писали, что Байден был первым лидером, который позвонил Зеленскому после начала полномасштабного вторжения в Украину.

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Владимир Зеленский Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден Белый дом
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