Хто першим подзвонив Зеленському після повномасштабного вторгнення Росії

Із самого ранку 24 лютого, після початку повномасштабного вторгнення Росії, світові лідери почали дзвонити президенту України Володимиру Зеленському. Першим зателефонував лідер США Джо Байден.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Як Захід повірив у перемогу України. Інсайди про поставки зброї та переговори зі США і Європою" .

Так, Байден подзвонив Зеленському о 6:21 ранку за київським часом.

Крім нього, у перший день великої війни лідеру України зателефонували Борис Джонсон, Олаф Шольц, Еммануель Макрон, Реджеп Ердоган, Шарль Мішель, австрійський канцлер Карл Негаммер та прем'єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон. Наступного дня відбулося 11 телефонних дзвінків, а 26 лютого - вже 18. При цьому це без урахування численних розмов у загальнодоступних месенджерах.

У президента України був універсальний перелік запитів до співрозмовників, у який входила зброя, санкції, закриття неба та гуманітарна допомога.

Зазначається, що загальна тональність відповідей західних колег - це співчуття Україні, змішане зі скептицизмом щодо наших можливостей.

Нагадаємо, екс-глава ЦРУ зазначав, що багато західних військових і аналітиків не вірили, що Україна зможе вистояти у війні проти РФ в перші дні.

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