Білий дім озвучив основні цілі операції проти Ірану

Прес-секретар Білого дому Керолайн Лівітт назвала основні цілі, які США переслідують в Ірані в рамках операції "Епічна лють".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її пост у соцмережі Х
Вона роз'яснила, що стратегічними цілями Вашингтона є:
"Запобігання загрозам з боку цього радикального режиму і його терористичних лідерів... - це чітка і необхідна мета. Знищення терористів вигідне для Америки. 49 високопоставлених лідерів іранського режиму, включно з верховним лідером аятолою Алі Хаменеї, - вже стерті з лиця землі", - пояснила Лівітт.
Вона додала, що в результаті літньої кампанії 2025 року було знищено основні ядерні об'єкти Ірану. Однак режим Тегерана був повністю прихильний до відновлення своєї ядерної програми і відмовився від угоди, незважаючи на місяці перемовин і зусилля переговірників президента Дональда Трампа.
"Простіше кажучи, терористичний іранський режим не хотів говорити "так" світу. Протягом 47 років іранський режим активно і навмисно сприяв убивству американців, скандуючи "смерть Америці" і фінансуючи інших кровожерливих терористів... Попередні американські лідери були занадто слабкими і боягузливими, щоб що-небудь зробити. Тепер президент... Трамп виправляє десятиліття боягузтва і притягує до відповідальності винних у загибелі американців", - наголосила прессекретарка.
Резюмуючи Лівітт додала, що за Трампа жорстокі напади іранського режиму та їхні погрози припиняться.
Нагадаємо, що в суботу 28 лютого Ізраїль разом зі США почали завдавати ударів по Ірану. Президент США Дональд Трамп пояснював цю кампанію усуненням загроз з боку іранського режиму.
Причиною початку операції він назвав провалені переговори щодо ядерної угоди, хоча в ЗМІ також була інформація, що до такого наказу Трампа лобіювали Ізраїль і Саудівська Аравія.
Унаслідок ударів у перший же день було ліквідовано верховного лідера Ірану аятоллу Алі Хаменеї та низку інших високопоставлених чиновників.
Наразі зі слів Трампа відомо, що тривалість операції розрахована приблизно на 4 тижні. Також в одному з інтерв'ю він сказав, що у нього є три кандидати на роль нового глави Ірану.