Білий дім назвав склад делегації на зустрічі Трампа та Путіна, - Sky News

Зустріч Трампа і Путіна на Алясці

Сьогодні, 15 серпня, розпочнеться зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна. Головною темою переговорів стане припинення вогню на фронті та ймовірність завершення війни Росії проти України.

Раніше стало відомо, що разом з Володимиром Путіним на зустрічі будуть ще п'ять російських посадовців.

За даними Reuters, лідери США та Росії можуть узгодити перші умови щодо перемир’я без участі України.

Водночас у Кремлі заявили, що нібито не очікують підписання жодного спільного документа під час зустрічі Трампа та Путіна. Тож, ймовірно, переговори обмежаться обговоренням можливих варіантів врегулювання та окресленням подальших кроків.

РБК-Україна вже описувало три можливі сценарії для України після цих перемовин.