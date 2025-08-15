RU

Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине

Белый дом назвал состав делегации на встречу Трампа и Путина, - Sky News

Фото: Белый дом назвал состав делегации на встречу Трампа и Путина (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Белый дом обнародовал состав делегации, которая примет участие в переговорах президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News и Reuters.

Согласно сообщению Белого дома, вместе с Трампом на Аляску отправятся государственный секретарь, несколько министров, а также директор ЦРУ.

Состав американской делегации:

  • государственный секретарь США Марко Рубио;
  • министр финансов Скотт Бессент;
  • министр торговли Говард Лутник;
  • директор ЦРУ Джон Рэтклифф;
  • спецпредставитель Стив Уиткофф;
  • пресс-секретарь Кэролайн Левитт.

 

Встреча Трампа и Путина на Аляске

Сегодня, 15 августа, начнется встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина. Главной темой переговоров станет прекращение огня на фронте и вероятность завершения войны России против Украины.

Ранее стало известно, что вместе с Владимиром Путиным на встрече будут еще пять российских чиновников.

По данным Reuters, лидеры США и России могут согласовать первые условия по перемирию без участия Украины.

В то же время в Кремле заявили, что якобы не ожидают подписания никакого совместного документа во время встречи Трампа и Путина. Поэтому, вероятно, переговоры ограничатся обсуждением возможных вариантов урегулирования и определением дальнейших шагов.

РБК-Украина уже описывало три возможных сценария для Украины после этих переговоров.

Белый домВстреча Трампа и Путина