Белый дом назвал состав делегации на встречу Трампа и Путина, - Sky News

Белый дом обнародовал состав делегации, которая примет участие в переговорах президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News и Reuters.
Согласно сообщению Белого дома, вместе с Трампом на Аляску отправятся государственный секретарь, несколько министров, а также директор ЦРУ.
Состав американской делегации:
Сегодня, 15 августа, начнется встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина. Главной темой переговоров станет прекращение огня на фронте и вероятность завершения войны России против Украины.
Ранее стало известно, что вместе с Владимиром Путиным на встрече будут еще пять российских чиновников.
По данным Reuters, лидеры США и России могут согласовать первые условия по перемирию без участия Украины.
В то же время в Кремле заявили, что якобы не ожидают подписания никакого совместного документа во время встречи Трампа и Путина. Поэтому, вероятно, переговоры ограничатся обсуждением возможных вариантов урегулирования и определением дальнейших шагов.
РБК-Украина уже описывало три возможных сценария для Украины после этих переговоров.