Белый дом назвал состав делегации на встречу Трампа и Путина, - Sky News

Белый дом обнародовал состав делегации, которая примет участие в переговорах президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News и Reuters .

Согласно сообщению Белого дома, вместе с Трампом на Аляску отправятся государственный секретарь, несколько министров, а также директор ЦРУ.

Встреча Трампа и Путина на Аляске

Сегодня, 15 августа, начнется встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина. Главной темой переговоров станет прекращение огня на фронте и вероятность завершения войны России против Украины.

Ранее стало известно, что вместе с Владимиром Путиным на встрече будут еще пять российских чиновников.

По данным Reuters, лидеры США и России могут согласовать первые условия по перемирию без участия Украины.

В то же время в Кремле заявили, что якобы не ожидают подписания никакого совместного документа во время встречи Трампа и Путина. Поэтому, вероятно, переговоры ограничатся обсуждением возможных вариантов урегулирования и определением дальнейших шагов.

