Білий дім може послабити санкції проти РФ в обмін на визволення Гершковича та Уїлана, - CNN

За словами нинішніх і колишніх американських чиновників, наразі в США немає високопоставлених російських шпигунів, що змушує Білий дім звертатися по допомогу до союзників.

Адміністрація Байдена закидає широку мережу, звертаючись до країн-союзників, у яких утримують російських шпигунів, щоб з'ясувати, чи готові вони піти на обмін у межах більшого пакету з обміну ув'язненими. Але, за словами офіційних осіб, американські чиновники також опитують союзників, у яких немає росіян в ув'язненні, у пошуках ідей про те, що може спонукати Москву звільнити американських в'язнів.

Білий дім також вивчає можливість послаблення санкцій.

Мета полягає в тому, щоб повернути додому Вілана і Гершковича в рамках однієї угоди. Адміністрація Байдена хоче побачити, які креативні пропозиції можуть підігріти інтерес Росії.

Роз'яснювальна робота американських чиновників поширюється на деякі країни, які нещодавно заарештували ймовірних російських шпигунів, включно з Бразилією, Норвегією та Німеччиною, а також на одну з країн колишнього радянського блоку, щоб обговорити можливість їхнього включення в потенційний обмін ув'язненими. У Німеччині перебуває під вартою колишній полковник російського внутрішнього шпигунського агентства Вадим Красиков. Він очолює список ув'язнених, яких Росія хоче повернути.

Нагадаємо, наприкінці березня Гершковича було затримано в Єкатеринбурзі і звинувачено в нібито "шпигунстві". Держдеп США оголосив Гершковича "неправомірно затриманим" Росією.

Bloomberg повідомляло, що російський диктатор Володимир Путін особисто схвалив арешт Гершковича.

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