Белый дом может ослабить санкции против РФ в обмен на освобождение Гершковича и Уилана, - CNN

По словам нынешних и бывших американских чиновников, в настоящее время в США нет высокопоставленных российских шпионов, что вынуждает Белый дом обращаться за помощью к союзникам.

Администрация Байдена забрасывает широкую сеть, обращаясь к странам-союзникам, в которых содержатся российские шпионы, чтобы выяснить, готовы ли они пойти на обмен в рамках более крупного пакета по обмену заключенными. Но, по словам официальных лиц, американские чиновники также опрашивают союзников, у которых нет россиян в заключении, в поисках идей о том, что может побудить Москву освободить американских заключенных.

Белый дом также изучает возможность ослабления санкций.

Цель состоит в том, чтобы вернуть домой Уилана и Гершковича в рамках одной сделки. Администрация Байдена хочет увидеть, какие креативные предложения могут подогреть интерес России.

Разъяснительная работа американских чиновников распространяется на некоторые страны, которые недавно арестовали предполагаемых российских шпионов, включая Бразилию, Норвегию и Германию, а также одну из стран бывшего советского блока, чтобы обсудить возможность их включения в потенциальный обмен заключенными. В Германии находится под стражей бывший полковник российского внутреннего шпионского агентства Вадим Красиков. Он возглавляет список заключенных, которых Россия хочет вернуть.

Напомним, в конце марта Гершкович был задержан в Екатеринбурге и обвинен в якобы "шпионаже". Госдеп США объявил Гершковича "неправомерно задержанным" Россией.

Bloomberg сообщало, что российский диктатор Владимир Путин лично одобрил арест Гершковича.

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