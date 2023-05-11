RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Белый дом может ослабить санкции против РФ в обмен на освобождение Гершковича и Уилана, - CNN

Фото: Белый дом может ослабить санкции против РФ в обмен на освобождение Гершковича и Уилана (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Белый дом ищет предложения, которые могли бы убедить Россию освободить двух несправедливо задержанных американцев - журналиста WSJ Эвана Гершковича и Пола Уилана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По словам нынешних и бывших американских чиновников, в настоящее время в США нет высокопоставленных российских шпионов, что вынуждает Белый дом обращаться за помощью к союзникам.

Администрация Байдена забрасывает широкую сеть, обращаясь к странам-союзникам, в которых содержатся российские шпионы, чтобы выяснить, готовы ли они пойти на обмен в рамках более крупного пакета по обмену заключенными. Но, по словам официальных лиц, американские чиновники также опрашивают союзников, у которых нет россиян в заключении, в поисках идей о том, что может побудить Москву освободить американских заключенных.

Белый дом также изучает возможность ослабления санкций.

Цель состоит в том, чтобы вернуть домой Уилана и Гершковича в рамках одной сделки. Администрация Байдена хочет увидеть, какие креативные предложения могут подогреть интерес России.

Разъяснительная работа американских чиновников распространяется на некоторые страны, которые недавно арестовали предполагаемых российских шпионов, включая Бразилию, Норвегию и Германию, а также одну из стран бывшего советского блока, чтобы обсудить возможность их включения в потенциальный обмен заключенными. В Германии находится под стражей бывший полковник российского внутреннего шпионского агентства Вадим Красиков. Он возглавляет список заключенных, которых Россия хочет вернуть.

Напомним, в конце марта Гершкович был задержан в Екатеринбурге и обвинен в якобы "шпионаже". Госдеп США объявил Гершковича "неправомерно задержанным" Россией.

Bloomberg сообщало, что российский диктатор Владимир Путин лично одобрил арест Гершковича.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиРоссийская Федерация