Білий дім про контрнаступ ЗСУ: Володіють міццю, яку ще не залучали до боїв

Американський чиновник звернув увагу, що Сили оборони України поки що не залучали цю серйозну значну бойову міць на фронтах.

У своєму коментарі щодо контрнаступу ЗСУ Салліван зазначив, що українські захисники мають пройти через "багатошарові оборонні споруди, мінні поля та інші перешкоди".

Він наголосив на важливості того, що українські військові шукають момент для використання особливої бойової сили, коли "вона матиме максимальний вплив на полі бою".

Представник Білого дому додав, що американська сторона перебуває з Україною "в тісному контакті" з цього приводу.

"Зрештою, це рішення, яке вони (ЗСУ) ухвалять. І саме в той момент, коли вони ухвалять це, ми дійсно побачимо, якими будуть результати контрнаступу", - сказав він.

Також урядовець заявив, що Штати весь час повномасштабної війни РФ проти України на різних її етапах змінювали свої підходи щодо допомоги з озброєнням для ЗСУ.

Так, спочатку вона зосереджувалась на наданні протитанкових та протиповітряних засобів оборони, на "другому етапі війни" актуальними була артилерія.

Для контрнаступу потрібна мобільність, зокрема бойові машини піхоти, танки, обладнання для розмінування та військова техніка для прориву, додав Салліван.

Наступ ЗСУ

Збройні сили України ведуть активні наступальні операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямах. За останній тиждень ЗСУ звільнили ще 9 квадратних кілометрів на сході та 28,4 кв. км на півдні.

При цьому в Раді національної безпеки Сполучених Штатів зазначали, що російські окупанти протягом багатьох місяців зводили кілька ліній оборони на окупованій території України. Тому це уповільнює просування українських військ.

Загалом у Міноборони заявили, що контрнаступ з точки зору ефективності йде за планом.