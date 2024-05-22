Білий дім готовий співпрацювати з Конгресом щодо можливих санкцій проти МКС, - Блінкен

Так американський чиновник відреагував на ініціативу кількох сенаторів після інформації про відповідний план генерального прокурора МКС, що мав широкий резонанс у світі, та був розкритикований Білим домом зокрема.

На слуханнях у підкомітеті з асигнувань Сенату сенатор-республіканець Ліндсі Грем сказав Блінкену про бажання побачити оновлені санкції США щодо МКС у відповідь на цей крок.

"Я хочу діяти, а не просто говорити. Чи підтримаєте ви двопартійні зусилля із застосування санкцій до МКС не лише за образливі дії проти Ізраїлю, але й для захисту наших власних інтересів у майбутньому?" - звернувся він до Блінкена.

Своєю чергою держсекретар заявив, що "радий працювати з вами над цим".

Зазначимо, що на попередніх слуханнях у вівторок Блінкен заявив, що працюватиме з Конгресом над належною реакцією, назвавши крок МКС "глибоко неправильним".

За його словами, це ускладнило б перспективи досягнення угоди щодо звільнення заручників, яких утримують бойовики ХАМАС, і припинення вогню в Секторі Газа, де Ізраїль проводить військову операцію у відповідь на напад терористів у жовтні 2023-го.

Що передувало

Нагадаємо, 20 травня головний прокурор МКС Карім Хан заявив про те, що суд домагається видачі ордерів на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху та ватажка ХАМАС Ях'ї Сінвара. Він зазначив, що їх обвинувачують у воєнних злочинах і злочинах проти людяності у зв'язку з нападом на Ізраїль 7 жовтня і подальшою війною в Секторі Газа.

В самому Ізраїлі різко відреагували на таку ініціативу, та назвали плани представника МКС обурливими.

Також повідомлялося, що президент США Джо Байден та держсекретар Ентоні Блінкен у спільній заяві теж розкритикували плани МКС щодо ордера на арешт ізраїльського прем'єра.

Нагадаємо, члени Конгресу від Республіканської партії раніше погрожували можливістю запровадити санкцій щодо МКС, але цей захід не може стати законом без підтримки американського президента та представників Демократичної партії, які контролюють Сенат.

Зокрема, спікер Палати представників США Майк Джонсон висловився 20 травня про таку можливість.