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США можуть ввести санкції проти МКС у разі видачі ордера на арешт Нетаньяху, - Джонсон

США, Понеділок 20 травня 2024 22:53
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США можуть ввести санкції проти МКС у разі видачі ордера на арешт Нетаньяху, - Джонсон Фото: спікер Палати представників США Майк Джонсон (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Конгрес США може застосувати будь-які заходи, включно з санкціями, якщо Міжнародний кримінальний суд (МКС) схвалить видачу ордера на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) спікера Палати представників США Майка Джонсона.

"Конгрес розглядає будь-які варіанти, включно із запровадженням санкцій, щоб покарати МКС і гарантувати, що його керівництво зіткнеться з наслідками в разі, якщо вони схвалять це. Якщо дозволити МКС погрожувати керівництву Ізраїлю, то керівництво нашої країни стане наступним", - написав Джонсон.

За його словами, цей МКС "не має повноважень над Ізраїлем або США", а тому рішення його прокурора домагатися видачі ордера на арешт Нетаньягу "є нелегітимним і заслуговує на міжнародний осуд".

Що передувало

Нагадаємо, головний прокурор МКС Карім Хан заявив, що Міжнародний кримінальний суд домагається видачі ордерів на арешт лідера ХАМАС Ях'ї Сінвара і прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху.

Чиновники Ізраїлю назвали плани з видачі ордера на арешт Нетаньяху обурливими.

Американський президент Джо Байден та держсекретар США Ентоні Блінкен також висловили обурення щодо планів МКС.

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