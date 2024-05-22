Белый дом готов сотрудничать с Конгрессом по возможным санкциям против МУС, - Блинкен

Так американский чиновник отреагировал на инициативу нескольких сенаторов после информации о соответствующем плане генерального прокурора МУС, который имел широкий резонанс в мире, и был раскритикован Белым домом в частности.

На слушаниях в подкомитете по ассигнованиям Сената сенатор-республиканец Линдси Грэм сказал Блинкену о желании увидеть обновленные санкции США в отношении МУС в ответ на этот шаг.

"Я хочу действовать, а не просто говорить. Поддержите ли вы двухпартийные усилия по применению санкций в МКС не только за оскорбительные действия против Израиля, но и для защиты наших собственных интересов в будущем?" - обратился он к Блинкену.

В свою очередь госсекретарь заявил, что "рад работать с вами над этим".

Отметим, что на предварительных слушаниях во вторник Блинкен заявил, что будет работать с Конгрессом над должной реакцией, назвав шаг МУС "глубоко неправильным".

По его словам, это усложнило бы перспективы достижения соглашения по освобождению заложников, удерживаемых боевиками ХАМАС, и прекращении огня в Секторе Газа, где Израиль проводит военную операцию в ответ на нападение террористов в октябре 2023-го.

Что предшествовало

Напомним, 20 мая главный прокурор МУС Карим Хан заявил о том, что суд добивается выдачи ордеров на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и главаря ХАМАС Яхьи Синвара. Он отметил, что они обвиняются в военных преступлениях и преступлениях против человечности в связи с нападением на Израиль 7 октября и последующей войной в Секторе Газа.

В самом Израиле резко отреагировали на такую инициативу, и назвали планы представителя МУС возмутительными.

Также сообщалось, что президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен в совместном заявлении также раскритиковали планы МУС по ордеру на арест израильского премьера.

Напомним, члены Конгресса от Республиканской партии ранее угрожали возможностью ввести санкции в отношении МУС, но эта мера не может стать законом без поддержки американского президента и представителей Демократической партии, контролирующих Сенат.

В частности, спикер Палаты представителей США Майк Джонсон высказался 20 мая о такой возможности.