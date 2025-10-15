Білий дім дозволив ЦРУ таємні операції у Венесуелі для повалення Мадуро, - NYT

Видання пише, що дозвіл, виданий для ЦРУ, є черговим кроком адміністрації президента США Дональда Трампа у кампанії тиску на режим Мадуро у Венесуелі. Нові повноваження дозволять ЦРУ проводити цілий спектр операцій, в тому числі таких, які передбачають застосування летальної сили.

Раніше ЦРУ мали право проводити операції у Латинській Америці, зараз же управлінню надали низку нових повноважень у Карибському басейні, в тому числі дозволивши фізичну ліквідацію противників. Також ЦРУ дозволили проводити спецоперації проти режиму Мадуро як в односторонньому порядку, так і у співробітництві з військовими.

Останній момент актуальний, оскільки американські військові протягом останніх тижнів влаштувати полювання за човнами наркоторговців поблизу узбережжя Венесуели, ліквідувавши 27 осіб та знищивши кілька плавзасобів.

Наразі невідомо, чи планує ЦРУ проведення операцій, оскільки як у Білому домі, так і в Ленглі (штаб-квартира організації) відмовилися від коментарів. Джерела повідомили виданню, що сам дозвіл, так званий "президентський висновок", був переданий в умовах суворої секретності.