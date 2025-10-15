Белый дом разрешил ЦРУ тайные операции в Венесуэле для свержения Мадуро, - NYT

Белый дом разрешил Центральному разведывательному управлению (ЦРУ) США проводить тайные операции на территории Венесуэлы, если они направлены против режима Николаса Мадуро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
Издание пишет, что разрешение, выданное для ЦРУ, является очередным шагом администрации президента США Дональда Трампа в кампании давления на режим Мадуро в Венесуэле. Новые полномочия позволят ЦРУ проводить целый спектр операций, в том числе таких, которые предусматривают применение летальной силы.
Ранее ЦРУ имели право проводить операции в Латинской Америке, сейчас же управлению предоставили ряд новых полномочий в Карибском бассейне, в том числе разрешив физическую ликвидацию противников. Также ЦРУ разрешили проводить спецоперации против режима Мадуро как в одностороннем порядке, так и в сотрудничестве с военными .
Последний момент актуален, поскольку американские военные в течение последних недель устроить охоту за лодками наркоторговцев вблизи побережья Венесуэлы, ликвидировав 27 человек и уничтожив несколько плавсредств.
Пока неизвестно, планирует ли ЦРУ проведение операций, поскольку как в Белом доме, так и в Лэнгли (штаб-квартира организации) отказались от комментариев. Источники сообщили изданию, что само разрешение, так называемое "президентское заключение", было передано в условиях строгой секретности.
США планируют сменить союзника России
Отметим, что по данным СМИ, венесуэльский диктатор Николас Мадуро может стать законной целью военных и спецслужб США, если его будут считать наркобароном и террористом. Такую идею продвигает президент США Трамп и его окружение.
Южное командование Вооруженных сил США, которое отвечает за Латинскую Америку и Карибский бассейн, создает оперативную группу "по борьбе с наркотиками в Западном полушарии". Похоже, именно эта группа будет "заниматься" проблемой Венесуэлы.
При этом 6 октября президент США Дональд Трамп прекратил дипломатические контакты с Венесуэлой, приказав остановить все переговоры с представителями Мадуро. Таким образом, ситуация сейчас для Венесуэлы, союзной Китаю и российскому диктатору Владимиру Путину, довольно опасная.