Белый дом разрешил ЦРУ тайные операции в Венесуэле для свержения Мадуро, - NYT

Издание пишет, что разрешение, выданное для ЦРУ, является очередным шагом администрации президента США Дональда Трампа в кампании давления на режим Мадуро в Венесуэле. Новые полномочия позволят ЦРУ проводить целый спектр операций, в том числе таких, которые предусматривают применение летальной силы.

Ранее ЦРУ имели право проводить операции в Латинской Америке, сейчас же управлению предоставили ряд новых полномочий в Карибском бассейне, в том числе разрешив физическую ликвидацию противников. Также ЦРУ разрешили проводить спецоперации против режима Мадуро как в одностороннем порядке, так и в сотрудничестве с военными .

Последний момент актуален, поскольку американские военные в течение последних недель устроить охоту за лодками наркоторговцев вблизи побережья Венесуэлы, ликвидировав 27 человек и уничтожив несколько плавсредств.

Пока неизвестно, планирует ли ЦРУ проведение операций, поскольку как в Белом доме, так и в Лэнгли (штаб-квартира организации) отказались от комментариев. Источники сообщили изданию, что само разрешение, так называемое "президентское заключение", было передано в условиях строгой секретности.