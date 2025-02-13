Білий дім: Білорусь звільнила трьох арештантів, серед яких американець

У Білорусі були звільнені з-під варти троє затриманих, серед яких є громадянин США. Вони вже перебувають на території Литви

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Прес-секретарка Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що адміністрація може підтвердити "безпечне звільнення одного американця та двох осіб з Білорусі".

При цьому вона не назвала імені звільненого американця.

Що відомо про звільнених

За даними "Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода", одним зі звільнених Білоруссю був один із їхніх журналістів із білоруської служби мережі - Андрій Кузнечик. Він був заарештований в листопаді 2021 року.

"Це радісний день для Андрія, його дружини Алесі та їхніх двох маленьких дітей. Після більш ніж трьох років розлуки ця сім'я знову разом завдяки президенту (США Дональду) Трампу", - йдеться у заяві генерального директора "Радіо Свобода" Стівена Капуса.

Усі троє вже в Литві

Головний політичний радник білоруської опозиційної лідерки Світлани Тихановської Франак Вячорка розповів, що Кузнечик возз'єднався зі своєю сім'єю в Литві.

Сама Тихановська у пості в акаунті Twitter (X) повідомила, що також була звільнена активістка Олена Маушук. Вона перебуває у важкому стані. Політик додала, що усі троє звільнених перебувають у Вільнюсі.

Звільнення відбулося після того, як минулого місяця держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Білорусь "в односторонньому порядку звільнила невинну американку". За словами чиновника, це Анастасія Нуфер. При цьому Рубіо не надав інших подробиць щодо цього.

Знайома зі спробами повернути додому американських затриманих за кордоном особа розповіла західним ЗМІ, що ще один американець залишається ув'язненим у Білорусі. Джерело Reuters повідомило, що Юрас Зянкович - 47-річний натуралізований американець, який живе в Техасі і був заарештований у квітні 2021 року під час обіду в Москві, у середу не був звільнений.

Особливість звільнення затриманих в Білорусі

Варто зауважити, що таке звільнення затриманих у Білорусі відбулося після того, як РФ відпустила американського шкільного вчителя Марка Фогеля після 3-1/2 років ув'язнення.

63-річний Фогель відбував у Росії 14-річний термін ув'язнення начебто за контрабанду наркотиків. Російська сторона стверджує, що іноземець був затриманий в московському аеропорту з невеликою кількістю марихуани.

У вівторок Фогеля доправили до Вашингтона, де він відсвяткував своє звільнення разом із президентом США Дональдом Трампом у Білому домі.

Видання ABC News писало, що Фогеля обміняли на російського кіберзлочинця Олександра Винника, який відбував покарання у США.