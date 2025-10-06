"Били й затягували в авто": у Києві біля метро "Мінська" стався інцидент із ТЦК

У ТЦК підтвердили, що інцидент стався під час проведення заходів оповіщення. Група військових спільно з поліцією зупинила чоловіка призовного віку для перевірки документів. З’ясувалося, що він перебуває у розшуку за порушення адміністративного законодавства (стаття 210-1 КУпАП).

Під час перевірки кілька цивільних почали перешкоджати роботі військових і намагалися допомогти чоловіку втекти. Згодом він поскаржився на погіршення самопочуття - на місце викликали "швидку", яка доставила його до лікарні.

У ТЦК закликали українців своєчасно оновлювати військово-облікові дані та мати при собі документи для перевірки. Також нагадали, що за перешкоджання законній діяльності ЗСУ передбачена кримінальна відповідальність.