Суд конфіскував елітні авто у сім'ї колишнього харківського військкома

Харків, Понеділок 06 жовтня 2025 18:26
Ілюстративне фото: у сім'ї ексначальника районного ТЦК у Харкові конфіскували авто (flickr by SAUD AL-OLAYAN)
Автор: Іван Носальський

Вищий антикорупційний суд вирішив конфіскувати активи, які належали родичам колишнього керівника районного ТЦК у Харкові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру у Facebook.

ВАКС частково задовольнив позов прокурора САП про визнання необґрунтованими активів та їхню конфіскацію, оформлених на родича колишнього керівника районного ТЦК у Харкові. Правоохоронці встановили, що фактично ці активи використовує родина фігуранта.

Суд визнав необґрунтованим автомобілем Toyota Camry Hybrid 2022 року випуску та постановив стягнути в дохід держави його вартість на день купівлі - 1 598 030 гривень.

Також суд визнав необґрунтованим активом автомобіль Lexus NX200, зареєстрований на тещу посадовця. Постановлено стягнути автомобіль у дохід держави.

Варто зауважити, що вартість Lexus NX200 варіюється від 900 тисяч до 2 млн гривень залежно від року випуску та комплектації

Конфіскація авто колишнього керівника Харківського ТЦК

Нагадаємо, раніше стало відомо, що колишній керівник Харківського обласного ТЦК оформив на близьких родичів два елітних автомобілі загальною вартістю понад 4,8 млн гривень.

Суд розгляне їхню конфіскацію після відповідного позову прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

