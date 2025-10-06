"Били и затаскивали в авто": в Киеве возле метро "Минская" произошел инцидент с ТЦК

В ТЦК подтвердили, что инцидент произошел во время проведения мероприятий оповещения. Группа военных совместно с полицией остановила мужчину призывного возраста для проверки документов. Выяснилось, что он находится в розыске за нарушение административного законодательства (статья 210-1 КУоАП).

Во время проверки несколько гражданских начали препятствовать работе военных и пытались помочь мужчине убежать. Впоследствии он пожаловался на ухудшение самочувствия - на место вызвали "скорую", которая доставила его в больницу.

В ТЦК призвали украинцев своевременно обновлять военно-учетные данные и иметь при себе документы для проверки. Также напомнили, что за препятствование законной деятельности ВСУ предусмотрена уголовная ответственность.