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Били та викрадали мігрантів: у Польщі затримали українців

Середа 02 липня 2025 14:27
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Били та викрадали мігрантів: у Польщі затримали українців Фото: у Польщі затримали українців, які викрадали мігрантів (cbsp.policja.pl)
Автор: Ірина Глухова

У Польщі затримали чотирьох громадян України, яких підозрюють у серії жорстоких викрадень мігрантів з метою вимагання викупу. Найстаршій з підозрюваних - 40 років, наймолодшому - 20.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

Правоохоронці повідомили, що всі четверо легально перебували на території Польщі. За їхніми даними, підозрювані організовували незаконне перевезення мігрантів, які потрапляли до Євросоюзу через Білорусь.

Про діяльність банди стало відомо в середині червня після звернення гуманітарної організації до Центрального управління слідчої поліції Польщі. Активісти отримали повідомлення англійською мовою про викрадення двох громадян Ефіопії. Злочинці вимагали викуп у криптовалюті, погрожуючи вбити викрадених або продати їхні органи. До повідомлення додали фото зв’язаних і оголених чоловіків.

За версією слідства, викрадачі застосували зброю, відібрали у потерпілих гроші та телефони, а потім перевезли їх у багажнику автомобіля до міста Любін. Родинам потерпілих надіслали вимоги про викуп. Постраждалим вдалося втекти, їх помітили місцеві жителі, які звернулися до прикордонників.

Після цього частина банди втекла до Латвії, де викрала трьох громадян Малі. Зловмисники зв’язали чоловіків, одного з них жорстоко побили, прив’язали до дерева та знімали катування на відео, яке надіслали родині з вимогою викупу.

Польська поліція разом із правоохоронцями Латвії, Литви та Естонії встановила особи підозрюваних. Наприкінці червня за участі контртерористичних підрозділів трьох учасників банди затримали на трасі поблизу Острува Мазовецького, четвертого - у місті Сквежина Любуського воєводства.

За даними правоохоронців, найстаршій жінці 40 років, наймолодшому зловмиснику - 20.

Усім затриманим оголошено підозри у створенні організованої злочинної групи, викраденнях із вимаганням викупу та незаконному перетині кордону. Трьох із них взяли під тимчасовий арешт. За інформацією слідства, деякі учасники банди досі перебувають на волі.

Інші затримання українців у Польщі

Нагадаємо, раніше у Польщі затримали українця, який підозрюється у нелегальному перевезенні мігрантів з Франції у Великобританії.

Також польська поліція затримала громадянина Україні, який перевозив у автобусі 12 ймовірних нелегалів.

Крім того, у Польщі були затримані три українця, яких підозрювали у тероризмі. Українці, нібито, погрожували влаштувати теракт у Варшаві під час урочистостей з нагоди 80-ї річниці початку Другої світової війни.

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