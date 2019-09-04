В Польше задержали украинцев по подозрению в терроризме

Полиция Варшавы (фото: polsatnews.pl)

По данным польской полиции, украинцы опубликовали видео с угрозами теракта

В Варшаве (Польша) задержали троих граждан Украины, которые якобы угрожали устроить теракт во время торжеств по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание Polsat News.

Задержанные - двое мужчин и женщина. По данным полиции, они опубликовали в интернете видео, в котором угрожали совершить теракт. Полиция задержала всех троих по месту жительства.

Полиция не сообщает о каком теракте шла речь, но известно, что в их доме обнаружили и изъяли оружие, но не огнестрельное.

Напомним, 1 сентября в Варшаве прошли памятные мероприятия к 80-й годовщине начала Второй мировой войны, участие в которых принял президент Украины Владимир Зеленский.

Участие в памятных мероприятиях по случаю годовщины нападения Германии на Польшу в 1939 году приняли 250 иностранных гостей, среди них - 20 президентов государств.

РБК-Украина писало, что Польша в ближайшее время объявит общую сумму репараций, которые должна будет выплатить Германия за ущерб нанесенный в годы Второй мировой войны. По словам Анджея Дуды, специальная парламентская комиссия в ближайшее время обнародует отчет.