ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Польше задержали украинца по подозрению в нелегальной перевозке мигрантов

Новости » Происшествия    18.09.2019 - 15:03
В Польше задержали украинца по подозрению в нелегальной перевозке мигрантов
Иллюстративное фото (polsatnews.pl)

Украинца подозревают в перевозке мигрантов из Франции в Великобританию

В Польше задержали гражданина Украины, который подозревается в нелегальной перевозке мигрантов из Франции в Великобритании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PolskieRadio.

Сообщается, что украинца задержали на границе в Подкарпатском воеводстве. Европейский ордер на арест 34-летнего жителя Украины выдали французские власти.

"Мужчину задержали ночью со вторника на среду во время проверки пассажиров автобуса, который ехал из Польши через пограничный переход в Медыке. Украинец подозревается в участии в преступной группе, которая перевозила мигрантов из Франции в Великобританию на лодке через Ла-Манш. Интерпол искал подозреваемого в десятках стран мира", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на территории Польши мужчина находился легально. Его задержали во время возращения в Украину.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что на днях в Польше задержали двух украинцев по подозрению в контрабанде янтаря. Во время задержания спецназовцы использовали шумовые гранаты.

Также в начале сентября в Польше были задержаны три украинца, которых подозревают в терроризме. Украинцы, якобы, угрожали устроить теракт в Варшаве во время торжеств по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

Более 80 мигрантов задержаны при попытке пересечь Ла-Манш В Германии за полгода зафиксировали более 600 нападений на беженцев
Новости Украины ПольшаМигрантыукраинец
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь