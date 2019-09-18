В Польше задержали украинца по подозрению в нелегальной перевозке мигрантов

Иллюстративное фото (polsatnews.pl)

Украинца подозревают в перевозке мигрантов из Франции в Великобританию

В Польше задержали гражданина Украины, который подозревается в нелегальной перевозке мигрантов из Франции в Великобритании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PolskieRadio.

Сообщается, что украинца задержали на границе в Подкарпатском воеводстве. Европейский ордер на арест 34-летнего жителя Украины выдали французские власти.

"Мужчину задержали ночью со вторника на среду во время проверки пассажиров автобуса, который ехал из Польши через пограничный переход в Медыке. Украинец подозревается в участии в преступной группе, которая перевозила мигрантов из Франции в Великобританию на лодке через Ла-Манш. Интерпол искал подозреваемого в десятках стран мира", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на территории Польши мужчина находился легально. Его задержали во время возращения в Украину.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что на днях в Польше задержали двух украинцев по подозрению в контрабанде янтаря. Во время задержания спецназовцы использовали шумовые гранаты.

Также в начале сентября в Польше были задержаны три украинца, которых подозревают в терроризме. Украинцы, якобы, угрожали устроить теракт в Варшаве во время торжеств по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.