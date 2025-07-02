Били и похищали мигрантов: в Польше задержали украинцев

В Польше задержали четырех граждан Украины, которых подозревают в серии жестоких похищений мигрантов с целью вымогательства выкупа. Самой старшей из подозреваемых - 40 лет, самому младшему - 20.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24 .

Правоохранители сообщили, что все четверо легально находились на территории Польши. По их данным, подозреваемые организовывали незаконную перевозку мигрантов, которые попадали в Евросоюз через Беларусь.

О деятельности банды стало известно в середине июня после обращения гуманитарной организации в Центральное управление следственной полиции Польши. Активисты получили сообщение на английском языке о похищении двух граждан Эфиопии. Преступники требовали выкуп в криптовалюте, угрожая убить похищенных или продать их органы. К сообщению добавили фото связанных и обнаженных мужчин.

По версии следствия, похитители применили оружие, отобрали у потерпевших деньги и телефоны, а затем перевезли их в багажнике автомобиля в город Любин. Семьям потерпевших прислали требования о выкупе. Пострадавшим удалось убежать, их заметили местные жители, которые обратились к пограничникам.

После этого часть банды сбежала в Латвию, где похитила трех граждан Мали. Злоумышленники связали мужчин, одного из них жестоко избили, привязали к дереву и снимали пытки на видео, которое прислали семье с требованием выкупа.

Польская полиция вместе с правоохранителями Латвии, Литвы и Эстонии установила личности подозреваемых. В конце июня при участии контртеррористических подразделений трех участников банды задержали на трассе вблизи Острува Мазовецкого, четвертого - в городе Сквежина Любуского воеводства.

По данным правоохранителей, самой старшей женщине 40 лет, самому молодому злоумышленнику - 20.

Всем задержанным объявлены подозрения в создании организованной преступной группы, похищениях с вымогательством выкупа и незаконном пересечении границы. Троих из них взяли под временный арест. По информации следствия, некоторые участники банды до сих пор находятся на свободе.