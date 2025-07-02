ua en ru
Ср, 02 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Били и похищали мигрантов: в Польше задержали украинцев

Среда 02 июля 2025 14:27
UA EN RU
Били и похищали мигрантов: в Польше задержали украинцев Фото: в Польше задержали украинцев, которые похищали мигрантов (cbsp.policja.pl)
Автор: Ірина Глухова

В Польше задержали четырех граждан Украины, которых подозревают в серии жестоких похищений мигрантов с целью вымогательства выкупа. Самой старшей из подозреваемых - 40 лет, самому младшему - 20.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

Правоохранители сообщили, что все четверо легально находились на территории Польши. По их данным, подозреваемые организовывали незаконную перевозку мигрантов, которые попадали в Евросоюз через Беларусь.

О деятельности банды стало известно в середине июня после обращения гуманитарной организации в Центральное управление следственной полиции Польши. Активисты получили сообщение на английском языке о похищении двух граждан Эфиопии. Преступники требовали выкуп в криптовалюте, угрожая убить похищенных или продать их органы. К сообщению добавили фото связанных и обнаженных мужчин.

По версии следствия, похитители применили оружие, отобрали у потерпевших деньги и телефоны, а затем перевезли их в багажнике автомобиля в город Любин. Семьям потерпевших прислали требования о выкупе. Пострадавшим удалось убежать, их заметили местные жители, которые обратились к пограничникам.

После этого часть банды сбежала в Латвию, где похитила трех граждан Мали. Злоумышленники связали мужчин, одного из них жестоко избили, привязали к дереву и снимали пытки на видео, которое прислали семье с требованием выкупа.

Польская полиция вместе с правоохранителями Латвии, Литвы и Эстонии установила личности подозреваемых. В конце июня при участии контртеррористических подразделений трех участников банды задержали на трассе вблизи Острува Мазовецкого, четвертого - в городе Сквежина Любуского воеводства.

По данным правоохранителей, самой старшей женщине 40 лет, самому молодому злоумышленнику - 20.

Всем задержанным объявлены подозрения в создании организованной преступной группы, похищениях с вымогательством выкупа и незаконном пересечении границы. Троих из них взяли под временный арест. По информации следствия, некоторые участники банды до сих пор находятся на свободе.

Другие задержания украинцев в Польше

Напомним, ранее в Польше задержали украинца, который подозревается в нелегальной перевозке мигрантов из Франции в Великобританию.

Также польская полиция задержала гражданина Украины, который перевозил в автобусе 12 вероятных нелегалов.

Кроме того, в Польше были задержаны три украинца, которых подозревали в терроризме. Украинцы, якобы, угрожали устроить теракт в Варшаве во время торжеств по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша
Новости
Россияне дважды прорывались к Дачному. Генштаб рассказал, что с ними произошло
Россияне дважды прорывались к Дачному. Генштаб рассказал, что с ними произошло
Аналитика
Зеленский уволит Шмыгаля? Почему в Украине снова заговорили о смене правительства
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Зеленский уволит Шмыгаля? Почему в Украине снова заговорили о смене правительства