"Білі списки" для Starlink: як перевірити свій термінал, щоб його не заблокували

Читайте також: Маск втрутився: SpaceX почала блокувати Starlink на російських дронах

Як авторизувати Starlink, щоб він працював в Україні

Перед подачею заявки потрібно підготувати дані термінала:

KIT-номер (на коробці, якщо збереглася);

UTID або Dish ID (у застосунку чи на корпусі);

номер облікового запису користувача Starlink (за наявності).

Для військових

Власники терміналів зможуть зареєструвати дані в застосунку "Армія+" (функціонал буде доступний згодом), а відповідальні за звʼязок - внести інформацію до системи DELTA.

Для бізнесу та держслужбовців

З 3 лютого 2026 року необхідно подати заявку через портал "Дія". Після підтвердження верифікації терміналом можна буде користуватися без обмежень.

Для цивільних громадян і ФОПів

Потрібно:

підготувати паспорт і РНОКПП;

звернутися до ЦНАП;

подати заявку адміністратору.

Якщо користувач має кілька терміналів, їх потрібно взяти із собою - це вимога безпеки для запобігання зловживанням. Процедура є безоплатною.

У Міноборони підкреслюють, що авторизація Starlink - це ключовий елемент захисту звʼязку в Україні та ще один крок для нейтралізації загроз з боку РФ.