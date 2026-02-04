"Білі списки" для Starlink: як перевірити свій термінал, щоб його не заблокували

В Україні працюватимуть лише авторизовані термінали Starlink. Щоб обладнання потрапило у "білий список", потрібно зареєструвати його дані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
Перед подачею заявки потрібно підготувати дані термінала:
Власники терміналів зможуть зареєструвати дані в застосунку "Армія+" (функціонал буде доступний згодом), а відповідальні за звʼязок - внести інформацію до системи DELTA.
З 3 лютого 2026 року необхідно подати заявку через портал "Дія". Після підтвердження верифікації терміналом можна буде користуватися без обмежень.
Потрібно:
Якщо користувач має кілька терміналів, їх потрібно взяти із собою - це вимога безпеки для запобігання зловживанням. Процедура є безоплатною.
У Міноборони підкреслюють, що авторизація Starlink - це ключовий елемент захисту звʼязку в Україні та ще один крок для нейтралізації загроз з боку РФ.
Нагадаємо, рішення Кабміну про авторизацію стало відповіддю на неправомірне використання російською стороною комерційних терміналів Starlink для оснащення дронів. Такі БПЛА складно виявляти та збивати: вони літають на низьких висотах, стійкі до РЕБ і можуть керуватися в режимі реального часу на великих відстанях.
Запровадження "білого списку" має:
Ініціативу реалізовуватимуть Міноборони у взаємодії зі SpaceX. Із міркувань безпеки дозволені термінали працюватимуть у стаціонарному режимі та з обмеженням швидкості під час руху.
У відомстві наголошують: звичайні користувачі Starlink в Україні й надалі зможуть користуватися сервісом без обмежень, але за умови проходження верифікації.