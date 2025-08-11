Білі смужки від засмаги стали світовим трендом і зводять TikTok з розуму: як це виглядає (відео)

Новий тренд зводить TikTok з розуму

Так, соцмережі буквально "вибухнули" фото та відео, на яких дівчата та хлопці хваляться білими смужками від засмаги.

Йдеться про сліди від купальника або спеціально створені контрастні лінії на тілі. Дівчата досягають цього ефекту різними способами: хтось використовує макіяж та автозасмагу, інші ж стверджують, що хочуть таке тату.

Цікаво, що новий тренд підкорив не лише жінок, а й чоловіків. Наприклад, співак Макс Барських уже продемонстрував у мережі власну версію "білої засмаги". Прихильники цього стилю вважають, що такий контраст на шкірі виглядає сексуально та ефектно.

Користувачі TikTok і Instagram активно діляться фото та відео з хештегами, присвяченими смужкам від засмаги.

"Ну, до речі, в білих полосках від купальнику на дівчатах щось є. Особисто я чекаю тренд на таку засмагу", - пожартував блогер і показав в кінці відео чоловіка з яскравою засмагою чітко за контуром шортів.

Як реагує мережа

У коментарях новий тренд, про який вже говорять в усьому світі, оцінили не всі. Втім, не обійшлося й без гумору. Юзери пишуть: