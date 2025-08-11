Белые полоски от загара стали мировым трендом и сводят TikTok с ума: как это выглядит (видео)

Новый тренд сводит TikTok с ума

Так, соцсети буквально "взорвались" фото и видео, на которых девушки и парни хвастаются белыми полосками от загара.

Речь идет о следах от купальника или специально созданных контрастных линиях на теле. Девушки достигают этого эффекта различными способами: кто-то использует макияж и автозагар, другие же утверждают, что хотят такое тату.

Интересно, что новый тренд покорил не только женщин, но и мужчин. Например, певец Макс Барских уже продемонстрировал в сети собственную версию "белого загара". Сторонники этого стиля считают, что такой контраст на коже выглядит сексуально и эффектно.

Пользователи TikTok и Instagram активно делятся фото и видео с хэштегами, посвященными полоскам от загара.

"Ну, кстати, в белых полосках от купальника на девушках что-то есть. Лично я жду тренд на такой загар", - пошутил блогер и показал в конце видео мужчину с ярким загаром четко по контуру шорт.

Как реагирует сеть

В комментариях новый тренд, о котором уже говорят во всем мире, оценили не все. Впрочем, не обошлось и без юмора. Юзеры пишут: