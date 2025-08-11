Белые полоски от загара стали мировым трендом и сводят TikTok с ума: как это выглядит (видео)

В соцсетях активно "вирусится" новый бьюти-тренд. Если раньше все хотели загорать так, чтобы на теле не оставалось белых полосок, то теперь это стало модным.
В чем суть тренда с белыми полосками на теле, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на видео, которым на своей странице в Instagram поделился блогер Дмитрий Святов.
Так, соцсети буквально "взорвались" фото и видео, на которых девушки и парни хвастаются белыми полосками от загара.
Речь идет о следах от купальника или специально созданных контрастных линиях на теле. Девушки достигают этого эффекта различными способами: кто-то использует макияж и автозагар, другие же утверждают, что хотят такое тату.
Интересно, что новый тренд покорил не только женщин, но и мужчин. Например, певец Макс Барских уже продемонстрировал в сети собственную версию "белого загара". Сторонники этого стиля считают, что такой контраст на коже выглядит сексуально и эффектно.
Пользователи TikTok и Instagram активно делятся фото и видео с хэштегами, посвященными полоскам от загара.
"Ну, кстати, в белых полосках от купальника на девушках что-то есть. Лично я жду тренд на такой загар", - пошутил блогер и показал в конце видео мужчину с ярким загаром четко по контуру шорт.
В комментариях новый тренд, о котором уже говорят во всем мире, оценили не все. Впрочем, не обошлось и без юмора. Юзеры пишут:
Вас может заинтересовать
Мишина показала, как стильно сочетать светлую одежду с черными аксессуарами
Андре Тан назвал три модные ошибки, которые портят образ
Как сделать прическу для дочери, чтобы она держалась весь день.