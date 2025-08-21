UA

Били "Шахедами" та ракетами: перші наслідки атаки РФ по Львову (фото)

Ілюстративне фото: ліквідація наслідків атаки (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Вранці в четвер, 21 серпня, росіяни атакували Львів та область крилатими ракетами та ударними безпілотниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Львова Андрія Садового.

На Львівщині повітряна тривога розпочалась о 2:57 - причиною стала загроза ударів дронами-камікадзе та запусків крилатих ракет з російської авіації.

Близько 4-ї ранку голова ОВА Максим Козицький повідомив про появу ворожого безпілотника спершу над Золочівським районом, а згодом - біля Винників. Після цього в небі спрацювала протиповітряна оборона, і в місті пролунала серія вибухів.

О 6:05 керівник області попередив про наближення до Львова крилатої ракети. У цей же час мешканці повідомляли у соцмережах про потужні вибухи в різних районах міста.

Про наслідки атаки написав вже міський голова Львова Андрій Садовий. Він  повідомив, що влучання зафіксувано в районі вул. Олени Степанівни, де попередньо є постраждалі.

"Вибуховою хвилею пошкоджено десятки будинків: вікна та дахи. Усі служби працюють на місці. Також є інформація про загоряння у інших місцях. Перевіряємо", – написав Андрій Садовий.

Зазначимо, що попередня масована атака на Львівщину відбулася вночі 12 липня. Тоді найбільше руйнувань зазнали Галицький і Залізничний райони міста. Зокрема, вибухи знищили житловий будинок на вулицях Олени Степанівни та Митрополита Андрея.

Нагадаємо, в ніч на 21 серпня російські війська завдали масованого удару по всій Україні. Ворог застосував "Шахеди", крилаті ракети, аеробалістичні ракети "Кинджал". У багатьох регіонах працювала ППО.

Однією з цілей РФ стало місто Мукачево, що на Закарпатті.

Однак вибухи лунали й у Дніпрі та Запоріжжі.

Детально про те, що чим саме росіяни атакували Україну - читайте у матеріалі РБК-Україна.

