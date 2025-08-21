Били "Шахедами" та ракетами: перші наслідки атаки РФ по Львову (фото)

Вранці в четвер, 21 серпня, росіяни атакували Львів та область крилатими ракетами та ударними безпілотниками.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Львова Андрія Садового.
На Львівщині повітряна тривога розпочалась о 2:57 - причиною стала загроза ударів дронами-камікадзе та запусків крилатих ракет з російської авіації.
Близько 4-ї ранку голова ОВА Максим Козицький повідомив про появу ворожого безпілотника спершу над Золочівським районом, а згодом - біля Винників. Після цього в небі спрацювала протиповітряна оборона, і в місті пролунала серія вибухів.
О 6:05 керівник області попередив про наближення до Львова крилатої ракети. У цей же час мешканці повідомляли у соцмережах про потужні вибухи в різних районах міста.
Про наслідки атаки написав вже міський голова Львова Андрій Садовий. Він повідомив, що влучання зафіксувано в районі вул. Олени Степанівни, де попередньо є постраждалі.
"Вибуховою хвилею пошкоджено десятки будинків: вікна та дахи. Усі служби працюють на місці. Також є інформація про загоряння у інших місцях. Перевіряємо", – написав Андрій Садовий.
Зазначимо, що попередня масована атака на Львівщину відбулася вночі 12 липня. Тоді найбільше руйнувань зазнали Галицький і Залізничний райони міста. Зокрема, вибухи знищили житловий будинок на вулицях Олени Степанівни та Митрополита Андрея.
Нагадаємо, в ніч на 21 серпня російські війська завдали масованого удару по всій Україні. Ворог застосував "Шахеди", крилаті ракети, аеробалістичні ракети "Кинджал". У багатьох регіонах працювала ППО.
Однією з цілей РФ стало місто Мукачево, що на Закарпатті.
Однак вибухи лунали й у Дніпрі та Запоріжжі.
Детально про те, що чим саме росіяни атакували Україну - читайте у матеріалі РБК-Україна.