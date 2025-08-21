Били "Шахедами" и ракетами: первые последствия атаки РФ по Львову (фото)

На Львовщине воздушная тревога началась в 2:57 - причиной стала угроза ударов дронами-камикадзе и запусков крылатых ракет из российской авиации.

Около 4 утра председатель ОВА Максим Козицкий сообщил о появлении вражеского беспилотника сначала над Золочевским районом, а затем - возле Винников. После этого в небе сработала противовоздушная оборона, и в городе раздалась серия взрывов.

В 6:05 руководитель области предупредил о приближении ко Львову крылатой ракеты. В это же время жители сообщали в соцсетях о мощных взрывах в разных районах города.

О последствиях атаки написал уже городской голова Львова Андрей Садовый. Он сообщил, что попадание зафиксировано в районе ул. Елены Степановны, где предварительно есть пострадавшие.

"Взрывной волной повреждены десятки домов: окна и крыши. Все службы работают на месте. Также есть информация о возгорании в других местах. Проверяем", - написал Андрей Садовый.

Отметим, что предыдущая массированная атака на Львовщину состоялась ночью 12 июля. Тогда больше всего разрушений понесли Галицкий и Железнодорожный районы города. В частности, взрывы уничтожили жилой дом на улицах Елены Степановны и Митрополита Андрея.