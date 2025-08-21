Били "Шахедами" и ракетами: первые последствия атаки РФ по Львову (фото)

Утром в четверг, 21 августа, россияне атаковали Львов и область крылатыми ракетами и ударными беспилотниками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Львова Андрея Садового.
На Львовщине воздушная тревога началась в 2:57 - причиной стала угроза ударов дронами-камикадзе и запусков крылатых ракет из российской авиации.
Около 4 утра председатель ОВА Максим Козицкий сообщил о появлении вражеского беспилотника сначала над Золочевским районом, а затем - возле Винников. После этого в небе сработала противовоздушная оборона, и в городе раздалась серия взрывов.
В 6:05 руководитель области предупредил о приближении ко Львову крылатой ракеты. В это же время жители сообщали в соцсетях о мощных взрывах в разных районах города.
О последствиях атаки написал уже городской голова Львова Андрей Садовый. Он сообщил, что попадание зафиксировано в районе ул. Елены Степановны, где предварительно есть пострадавшие.
"Взрывной волной повреждены десятки домов: окна и крыши. Все службы работают на месте. Также есть информация о возгорании в других местах. Проверяем", - написал Андрей Садовый.
Отметим, что предыдущая массированная атака на Львовщину состоялась ночью 12 июля. Тогда больше всего разрушений понесли Галицкий и Железнодорожный районы города. В частности, взрывы уничтожили жилой дом на улицах Елены Степановны и Митрополита Андрея.
Напомним, в ночь на 21 августа российские войска нанесли массированный удар по всей Украине. Враг применил "Шахеды", крылатые ракеты, аэробаллистические ракеты "Кинжал". Во многих регионах работала ПВО.
Одной из целей РФ стал город Мукачево, что на Закарпатье.
Однако взрывы раздавались и в Днепре и Запорожье.
