Білі джинси та кросівки з леопардовим принтом: стильний "лук" дружини Віктора Павліка

Які "луки" вибрала дружина Павліка

Білі джинси

Центральним елементом стали білі широкі штани з деніму. Фасон від стегна забезпечує вільний і розслаблений крій, що не тільки додає комфорту, а й зорово подовжує силует.

Світлі відтінки надають образам свіжості, елегантності та відчуття дорогого стилю.

Катерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)

Кардиган

Для першого образу дружина Віктора Павліка обрала тонкий кардиган сіро-бежевого відтінку, під яким видно топ з мереживними вставками на V-подібному вирізі.

Такий вибір підкреслює ніжність і жіночність, водночас гармонійно поєднуючись з білими штанами та не відволікаючи увагу від яскравого взуття.

Светр

Другий образ більш затишний і монохромний: Репяхова позує в молочному об'ємному светрі з круглим вирізом, створюючи ефект total white look, який підкреслює комфорт і невимушеність стилю.

Катерина Репяхова показала стильний образ (фото: instagram.com/repyahovakate)

Взуття

Особливу увагу привертає взуття - Катерина вибрала трендові кросівки з леопардовим принтом. Яскравий принт по всій поверхні кросівок у поєднанні з білими смугами бренду і червоними шнурками створює яскравий акцент, що оживляє монохромний ансамбль.

Такий контраст між мінімалістичним одягом і динамічним взуттям робить образ сучасним і грайливим.

Аксесуари

Аксесуари в луках мінімалістичні: тонкі ланцюжки й підвіски на шиї, а також срібний браслет. Такий підхід дає змогу зберегти баланс між елегантністю і розслабленістю, не перевантажуючи образ дрібними деталями.

Дружина Павліка задає тренди (фото: instagram.com/repyahovakate)

Чому білі джинси - тренд осені 2025

Світла палітра залишається актуальною

Хоча восени традиційно популярні темні та насичені відтінки (коричневий, бордовий, хакі), світлі тони стають ознакою сучасного міського стилю. Білі та кремові джинси освіжають образ і створюють контраст із класичними осінніми кольорами.

Універсальність і комфорт

Моделі wide-leg або palazzo ідеально поєднують стиль і зручність. Вільний крій дає змогу створювати луки як для офісу, так і для домашніх фотосесій або прогулянок, що робить їх максимально функціональними.

Візуальний ефект

Білі джинси подовжують силует, надають образу легкості й мають дорогий вигляд навіть без складних деталей. Тренд сезону - поєднання мінімалізму і виразних акцентів, і світлі штани ідеально відповідають цьому правилу.

Популярність у fashion-інфлюенсерів

Багато відомих українських і світових блогерів показують, що білі джинси можна носити восени в поєднанні з теплими кардиганами, светрами або пальто, що робить їх must-have для сезону.

Дружина Павліка показала модний лук на осінь (фото: instagram.com/repyahovakate)

Чому кросівки з тваринними принтами - тренд осені 2025

Сміливий акцент у мінімалістичних луках

Леопардові, зміїні або інші animal print кросівки надають образу динамічності та індивідуальності, особливо в поєднанні з нейтральними тонами одягу (білі, кремові, бежеві).

Ретро-натхнення

Багато брендів повертають класичні моделі кросівок 70-90-х років з яскравими принтами. Це поєднання ностальгії та сучасного дизайну робить їх хітом сезону.

Легкість у створенні луку з акцентом

Такий принт дозволяє зробити образ стильним без додаткових деталей: навіть простий total white look стає модним і трендовим завдяки такому взуттю.

Дружина Павліка (фото: instagram.com/repyahovakate)