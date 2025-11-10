Тепло і в тренді: Тіна Кароль показала, як стилізувати звичайну куртку та вразити всіх

Співачка Тіна Кароль довела, що навіть базові речі можуть виглядати розкішно. Артистка поділилася новим фото, на якому постала у стильному повсякденному аутфіті, який легко повторити.

Детальніше про стиль Кароль розповідає РБК-Україна

Який "лук" обрала Тіна

Співачка позувала перед дзеркалом у короткій чорній куртці з високим коміром-стійкою, який додає образу структурності. Вона поєднала її з вузькими штанами, які підкреслюють фігуру, та високими шкіряними чоботами з гострим носком - головним акцентом образу.

Totalblack-образ виглядає стримано, але водночас надзвичайно ефектно. Волосся артистка зібрала у гладкий пучок, залишивши обличчя відкритим, а макіяж зробила мінімальним, підкресливши природну красу. Єдиний яскравий штрих це червоний манікюр, який додає образу жіночності.

Цей ансамбль чудово демонструє, як поєднати практичність і шарм у повсякденному гардеробі. Куртка створює відчуття тепла й комфорту, а високі чоботи додають елегантності. Завдяки продуманому крою аутфіт залишається легким і не обтяжує фігуру, а акцент на монохромності дозволяє виглядати гармонійно у будь-якій ситуації.

Модний образ на осінь від Тіни Кароль (скріншот)

Чому такий образ варто повторити

"Лук" Кароль це ідеальний приклад того, як створити актуальний образ для холодного сезону. Об’ємні куртки повернулися в моду, і зараз саме час навчитися їх правильно стилізувати.

Тіна показала, що найкраще поєднувати їх із вузьким низом - джинсами або легінсами, щоб зберегти пропорції. Високі чоботи на підборах додають впевненості й візуально подовжують ноги.

Такі образи залишаються безпрограшним рішенням, адже вони личать усім, не виходять із моди й легко адаптуються під будь-яку подію. Достатньо лише змінити аксесуари, щоб перетворити денний "лук "на вечірній.