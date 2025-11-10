Белые джинсы и кроссовки с леопардовым принтом: стильный "лук" жены Виктора Павлика

Какие "луки" выбрала жена Павлика

Белые джинсы

Центральным элементом стали белые широкие брюки из денима. Фасон от бедра обеспечивает свободный и расслабленный крой, что не только придает комфорт, но и зрительно удлиняет силуэт.

Светлые оттенки придает образам свежести, элегантности и ощущения дорогого стиля.

Екатерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)

Кардиган

Для первого образа жена Виктора Павлика выбрала тонкий кардиган серо-бежевого оттенка, под которым виден топ с кружевными вставками на V-образном вырезе.

Такой выбор подчеркивает нежность и женственность, одновременно гармонично сочетаясь с белыми брюками и не отвлекая внимание от яркой обуви.

Свитер

Второй образ более уютный и монохромный: Репяхова позирует в молочном объемном свитере с круглым вырезом, создавая эффект total white look, который подчеркивает комфорт и непринужденность стиля.

Екатерина Репяхова показала стильный образ (фото: instagram.com/repyahovakate)

Обувь

Особое внимание привлекает обувь - Екатерина выбрала трендовые кроссовки с леопардовым принтом. Яркий принт по всей поверхности кроссовок в сочетании с белыми полосами бренда и красными шнурками создает яркий акцент, оживляющий монохромный ансамбль.

Такой контраст между минималистической одеждой и динамической обувью делает образ современным и игривым.

Аксессуары

Аксессуары в луках минималистичные: тонкие цепочки и подвески на шее, а также серебряный браслет. Такой подход позволяет сохранить баланс между элегантностью и расслабленностью, не перегружая образ мелкими деталями.

Жена Павлика задает тренды (фото: instagram.com/repyahovakate)

Почему белые джинсы - тренд осени 2025

Светлая палитра остается актуальной

Хотя осенью традиционно популярны темные и насыщенные оттенки (коричневый, бордовый, хаки), светлые тона становятся признаком современного городского стиля. Белые и кремовые джинсы освежают образ и создают контраст с классическими осенними цветами.

Универсальность и комфорт

Модели wide-leg или palazzo идеально сочетают стиль и удобство. Свободный крой позволяет создавать луки как для офиса, так и для домашних фотосессий или прогулок, что делает их максимально функциональными.

Визуальный эффект

Белые джинсы удлиняют силуэт, придают образу легкости и смотрятся дорого даже без сложных деталей. Тренд сезона - сочетание минимализма и выразительных акцентов, и светлые штаны идеально соответствуют этому правилу.

Популярность у fashion-инфлюэнсеров

Многие известные украинские и мировые блогеры показывают, что белые джинсы можно носить осенью в сочетании с теплыми кардиганами, свитерами или пальто, что делает их must-have для сезона.

Жена Павлика показала модный лук на осень (фото: instagram.com/repyahovakate)

Почему кроссовки с животными принтами - тренд осени 2025

Смелый акцент в минималистичных луках

Леопардовые, змеиные или другие animal print кроссовки придают образу динамичности и индивидуальности, особенно в сочетании с нейтральными тонами одежды (белые, кремовые, бежевые).

Ретро-вдохновение

Многие бренды возвращают классические модели кроссовок 70-90-х годов с яркими принтами. Это сочетание ностальгии и современного дизайна делает их хитом сезона.

Легкость в создании лука с акцентом

Такой принт позволяет сделать образ стильным без дополнительных деталей: даже простой total white look становится модным и трендовым благодаря такой обуви.

Жена Павлика (фото: instagram.com/repyahovakate)