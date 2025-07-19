Біля Запорізької АЕС піднявся стовп густого диму: що відомо

У тимчасово окупованій частині Запорізької області зафіксували стовп диму біля АЕС. Водночас в регіоні зникло електропостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ASTRA.

Удень 19 липня над окупованим Енергодаром, де розташована Запорізька атомна електростанція, з’явився великий стовп диму.

За повідомленнями з соцмереж, дим було видно на десятки кілометрів. Одночасно стало відомо про нібито повне знеструмлення всієї Запорізької області.

"Відбулося відключення подачі електроенергії споживачам в Енергодарі, Мелітополі, Василівському, Кам'янсько-Дніпровському, Веселівському районі Запорізької області. Причини відключення уточнюються", - написав голова комісії ВП РФ Володимир Рогов.

Станом на 14:00 зафіксовано значне зменшення задимлення. Що саме горіло - досі невідомо.

Редакція РБК-Україна звернулася за коментарями до Міністерства енергетики та "Енергоатому".

У прес-службах зазначили, що українська сторона з'ясовує інформацію про можливий інцидент на окупованій Запорізькій АЕС.

У російських ЗМІ пишуть, що в Енергодарі в результаті обстрілу почалася лісова пожежа, "в'їзд у місто став небезпечним".

Раніше повідомляли, що на відстані декількох сотень метрів від ЗАЕС також нібито було зафіксовано розриви снарядів.