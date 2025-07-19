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Біля Запорізької АЕС піднявся стовп густого диму: що відомо

Субота 19 липня 2025 14:29
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Біля Запорізької АЕС піднявся стовп густого диму: що відомо Фото: Задимлення біля Запорізької АЕС (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

У тимчасово окупованій частині Запорізької області зафіксували стовп диму біля АЕС. Водночас в регіоні зникло електропостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ASTRA.

Удень 19 липня над окупованим Енергодаром, де розташована Запорізька атомна електростанція, з’явився великий стовп диму.

За повідомленнями з соцмереж, дим було видно на десятки кілометрів. Одночасно стало відомо про нібито повне знеструмлення всієї Запорізької області.

"Відбулося відключення подачі електроенергії споживачам в Енергодарі, Мелітополі, Василівському, Кам'янсько-Дніпровському, Веселівському районі Запорізької області. Причини відключення уточнюються", - написав голова комісії ВП РФ Володимир Рогов.

Станом на 14:00 зафіксовано значне зменшення задимлення. Що саме горіло - досі невідомо.

Редакція РБК-Україна звернулася за коментарями до Міністерства енергетики та "Енергоатому".

У прес-службах зазначили, що українська сторона з'ясовує інформацію про можливий інцидент на окупованій Запорізькій АЕС.

У російських ЗМІ пишуть, що в Енергодарі в результаті обстрілу почалася лісова пожежа, "в'їзд у місто став небезпечним".

Раніше повідомляли, що на відстані декількох сотень метрів від ЗАЕС також нібито було зафіксовано розриви снарядів.

Ситуація на Запорізькій АЕС

Запорізьку атомну електростанцію російські війська захопили на початку повномасштабного вторгнення в Україну. Відтоді окупанти систематично порушують норми безпечної експлуатації ядерного об'єкта, що створює постійну загрозу техногенної катастрофи. На території станції вони розмістили військову техніку та особовий склад.

Під час одноденного візиту до Києва гендиректор МАГАТЕ заявив, що загрози ядерній безпеці в Україні залишаються реальними і постійними на тлі посилених російських повітряних атак.

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