ua en ru
Ср, 04 червня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Голова МАГАТЕ в Києві попередив про загрози ядерній безпеці

Україна, Середа 04 червня 2025 10:38
UA EN RU
Голова МАГАТЕ в Києві попередив про загрози ядерній безпеці Фото: голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі в Києві (x.com/rafaelmgrossi)
Автор: Ірина Глухова

Голова Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі під час одноденного візиту до Києва заявив, що загрози ядерній безпеці в Україні залишаються реальними і постійними на тлі посилених російських повітряних атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міжнародну агенцію з атомної енергетики.

"Загрози ядерній безпеці залишаються абсолютно реальними та постійними. Мої команди повідомляють, що це був найінтенсивніший день (йдеться про 3 червня - ред.) повітряних тривог з кінця минулого року", - наголосив Гроссі.

За його словами, присутність агентства на українських ядерних об’єктах залишається критично важливою для запобігання можливій катастрофі. Зокрема, експертні команди МАГАТЕ на діючих АЕС - у Рівному та Хмельницькому - змушені були тричі укриватися під час дня з надзвичайно великою кількістю тривог.

Гроссі також наголосив на необхідності вже зараз готуватися до відновлення енергетичної інфраструктури України, в чому МАГАТЕ може відіграти значну роль.

З початку повномасштабного вторгнення Росії агентство активно стежить за станом і безпекою українських АЕС. Постійна місія МАГАТЕ також працює на окупованій Запорізькій АЕС, яка була зупинена з міркувань безпеки.

Президент України Володимир Зеленський у соцмережі X назвав будь-які спроби РФ перезапустити станцію без участі України "абсурдними і небезпечними" та закликав забезпечити безперешкодний доступ МАГАТЕ до об'єкта.

Україна отримує понад половину своєї електроенергії з атомної енергетики, і російські обстріли енергетичних об’єктів неодноразово ставили під загрозу стабільність енергосистеми.

Візит Гроссі до України

Нещодавно гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що найближчими днями відвідає Київ на тлі повідомлень про те, що російські війська будують лінії електропередач для підключення Запорізької атомної електростанції до її енергосистеми.

У вівторок, 3 червня, Гроссі прибув до України. Він вже зустрівся з міністром енергетики Германом Галущенком.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорізька АЕС Київ МАГАТЕ Міненерго АЕС
NEWS
Руйнація будівель і пожежі: ДСНС показали наслідки атаки РФ по Харкову та передмістю
Руйнація будівель і пожежі: ДСНС показали наслідки атаки РФ по Харкову та передмістю
DAILY
Чорний день авіації РФ. Чи зупинить Кремль обстріли після удару СБУ по літаках
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Чорний день авіації РФ. Чи зупинить Кремль обстріли після удару СБУ по літаках