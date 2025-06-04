Голова МАГАТЕ в Києві попередив про загрози ядерній безпеці

Голова Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі під час одноденного візиту до Києва заявив, що загрози ядерній безпеці в Україні залишаються реальними і постійними на тлі посилених російських повітряних атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міжнародну агенцію з атомної енергетики .

"Загрози ядерній безпеці залишаються абсолютно реальними та постійними. Мої команди повідомляють, що це був найінтенсивніший день (йдеться про 3 червня - ред.) повітряних тривог з кінця минулого року", - наголосив Гроссі.

За його словами, присутність агентства на українських ядерних об’єктах залишається критично важливою для запобігання можливій катастрофі. Зокрема, експертні команди МАГАТЕ на діючих АЕС - у Рівному та Хмельницькому - змушені були тричі укриватися під час дня з надзвичайно великою кількістю тривог.

Гроссі також наголосив на необхідності вже зараз готуватися до відновлення енергетичної інфраструктури України, в чому МАГАТЕ може відіграти значну роль.

З початку повномасштабного вторгнення Росії агентство активно стежить за станом і безпекою українських АЕС. Постійна місія МАГАТЕ також працює на окупованій Запорізькій АЕС, яка була зупинена з міркувань безпеки.

Президент України Володимир Зеленський у соцмережі X назвав будь-які спроби РФ перезапустити станцію без участі України "абсурдними і небезпечними" та закликав забезпечити безперешкодний доступ МАГАТЕ до об'єкта.

Україна отримує понад половину своєї електроенергії з атомної енергетики, і російські обстріли енергетичних об’єктів неодноразово ставили під загрозу стабільність енергосистеми.