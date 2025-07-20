Били дронами и артиллерией, есть раненые: что сейчас известно о ночной атаке на Запорожье
В ночь на 20 июля российские войска снова атаковали Запорожье и Запорожский район с помощью ударных беспилотников и артиллерии. Без пострадавших не обошлось.
РБК-Украина рассказывает, что сейчас известно об ударе по Запорожью.
Главное:
- россияне били по Запорожью и пригороду дронами, РСЗО и баллистикой;
- известно о нескольких пострадавших;
- последствия ночной вражеской атаки на Запорожье.
Как сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров в своем телеграмм-канале, в результате атаки по Запорожью в ночь на 20 июля было изуродовано несколько частных домов, повреждены окна и фасад в многоэтажке.
"Взрывы в Запорожской области До отбоя оставайтесь в безопасных местах", - сообщил чиновник в 00:59.
"Повторные взрывы в Запорожской области", - сообщил Федоров в 01:12.
Россияне били дронами и РСЗО
В ночь на 20 июля Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе БпЛА и о двух скоростных целях на Запорожье.
В 1:45 чиновник сообщал, что во время массированного обстрела Запорожья и окрестностей города "Шахедами" возникли пожары на открытой территории и загорелся дом.
По последним данным, Запорожье и Запорожский район ночью атаковали по меньшей мере 14 ударных беспилотников типа "Шахед", а также было два удара из РСЗО.
Что известно о пострадавших
Кроме разрушений, глава области также сообщил, что в результате атаки "Шахедов" на Васильевский район пострадали две женщины.
"64-летняя и 73-летняя женщины получили ранения, когда вражеский дрон ударил по их дому в Приморском. В доме выбиты окна и поврежден фасад. Женщинам оказана вся необходимая медицинская помощь", - сказано в официальном сообщении.
Однако позже оказалось, что за медицинской помощью обратилась только 69-летняя женщина. Ей оказывается вся необходимая помощь.
Также в первом сообщении Федоров писал о раненом мужчине.
Последствия ночной вражеской атаки на Запорожье
Известно, что взрывной волной и обломками повреждены частные и многоквартирные дома, транспортные средства граждан. Полиция документирует последствия российских ударов.
Ситуация на Запорожской АЭС
Днем 19 июля над оккупированным Энергодаром, где расположена Запорожская атомная электростанция, появился большой столб дыма. Согласно сообщениям соцсетей, дым был виден на десятки километров. Одновременно стало известно о якобы полном обесточивании всей Запорожской области.
Напомним, что во время однодневного визита в Киев гендиректор МАГАТЭ заявил, что угрозы ядерной безопасности в Украине остаются реальными и постоянными на фоне усиленных российских воздушных атак.
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