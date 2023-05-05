Били з артилерії та мінометів. З ночі окупанти вже 5 разів атакували Сумську область
Станом на 08:00 п'ятниці, 5 травня, російські війська п'ять разів обстріляли прикордоння Сумської області, зафіксовано 37 "приходів". Ворог бив з артилерії та мінометів, пошкоджено цивільний будинок та подвір'я.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Північ".
Згідно зі зведенням військових, з опівночі прикордонний регіон потерпав від атак кожні декілька годин. А саме:
- з 00:01 до 00:19 зафіксовано 6 приходів ймовірно з САУ, по н.п. Бачівськ.
- з 23:57 до 00:05 зафіксовано 3 приходи ймовірно зі ствольної артилерії, в районі н.п. Баранівка.
- з 03:05 до 03:15 зафіксовано 4 приходи, ймовірно з міномету 120 мм, в район н.п. Стара Гута.
- з 05:55 до 06:10 20 приходів, ймовірно з міномету 82 мм, в районі н.п. Фотовиж.
- з 06:11 до 06:25 зафіксовано 4 приходи, ймовірно з міномету 120 мм, по н.п. Товстодубове, В результаті обстрілу пошкоджено цивільний будинок та подвір'я. Про втрати серед місцевого населення інформація не надходила.
Наслідки обстрілу населеного пункту Товстодубове Сумської області (t.me/ok_pivnich1)
Як повідомлялось, у четвер, 4 травня, російські війська вкотре атакували Сумську область. Протягом дня окупанти здійснили 14 обстрілів прикордонних громад, внаслідок яких постраждала одна людина.
Нагадаємо, у середу, 3 травня, росіяни понад 60 разів обстріляли прикордонні території Сумської області. Внаслідок атаки постраждала одна людина.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.