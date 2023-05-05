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Били из артиллерии и минометов. С ночи оккупанты уже 5 раз атаковали Сумскую область

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Сумы, Пятница 05 мая 2023 09:32
Били из артиллерии и минометов. С ночи оккупанты уже 5 раз атаковали Сумскую область Фото: оккупанты уже 5 раз обстреляли Сумскую область из артиллерии и минометов 5 мая (t.me/ok_pivnich1)
Автор: Наталия Гурковская

По состоянию на 08:00 пятницы, 5 мая, российские войска пять раз обстреляли приграничье Сумской области, зафиксировано 37 "приходов". Враг бил из артиллерии и минометов, поврежден гражданский дом и двор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Север".

Согласно сводке военных, с полуночи пограничный регион страдал от атак каждые несколько часов. А именно:

  • с 00:01 до 00:19 зафиксировано 6 приходов предположительно из САУ, по н.п. Бачевск;
  • с 23:57 до 00:05 зафиксировано 3 прихода вероятно из ствольной артиллерии, в районе н.п. Барановка;
  • с 03:05 до 03:15 зафиксировано 4 прихода, вероятно из миномета 120 мм, в район н.п. Старая Гута;
  • с 05:55 до 06:10 20 приходов, вероятно из миномета 82 мм, в районе н.п. Фотовыж.
  • с 06:11 до 06:25 зафиксировано 4 прихода, вероятно из миномета 120 мм, по н.п. Толстодубовое, в результате обстрела поврежден гражданский дом и двор. О потерях среди местного населения информация не поступала.

Последствия обстрела населенного пункта Толстодубово Сумской области (t.me/ok_pivnich1)

Как сообщалось, в четверг, 4 мая, российские войска в очередной раз атаковали Сумскую область. В течение дня оккупанты совершили 14 обстрелов пограничных общин, в результате которых пострадал один человек.

Напомним, в среду, 3 мая, россияне более 60 раз обстреляли приграничные территории Сумской области. В результате атаки пострадал один человек.

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