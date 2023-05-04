Окупанти 14 разів обстріляли Сумську область: є руйнування та поранений

У четвер, 4 травня, російські війська вкотре атакували Сумську область. Протягом дня окупанти здійснили 14 обстрілів прикордонних громад, внаслідок яких постраждала одна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сумської ОВА.

"Протягом дня росіяни здійснили 14 обстрілів прикордонних громад. Зафіксовано близько 90 вибухів. Обстрілів зазнали населені пункти Юнаківської, Білопільської, Хотінської, Миропільської, Краснопільської, Шалигинської, Новослобідської Великописарівської громад", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у середу, 3 травня, росіяни понад 60 разів обстріляли прикордонні території Сумської області. Внаслідок атаки постраждала одна людина.

Також раніше ми писали, що 2 травня, російські війська протягом дня здійснили 19 обстрілів прикордонних громад Сумської області. Також окупанти вкотре атакували й Чернігівську область.

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