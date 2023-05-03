Росіяни понад 60 разів обстріляли Сумську область: є поранена

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію .

Протягом дня росіяни здійснили 11 обстрілів прикордонних громад. Обстрілів зазнали населені пункти Миропільської, Юнаківської, Зноб-Новгородської, Білопільської, Ворожбянської, Середино-Будської громад.

По території Миропільської громади ворог бив з мінометів - 16 вибухів.

Внаслідок обстрілу Ворожбянської громади пошкоджено приватне домоволодіння. Росіяни здійснили артилерійський обстріл, за добу зафіксовано 5 вибухів.

По Юнаківській громаді військові РФ теж здійснили артилерійський обстріл, було зафіксовано 7 вибухів.

Внаслідок обстрілу поранено цивільну людину, якій надано першу медичну допомогу та направлено до медичного закладу.

Крім артилерії, для обстрілу громади росіяни використали міномети - 6 вибухів.

З території РФ ворог атакував територію Середино-будської громади. Для обстрілу росіяни використали артилерійську зброю. За добу в громаді зафіксовано 21 вибух.

Зноб-Новгородську та Білопільську громади росіяни обстріляли з мінометів. За добу ворог скинув по 4 міни на кожну громаду.

Загалом за останню добу на території Сумської області було зафіксовано 67 вибухів.

Нагадаємо, в ніч на 3 травня, російські окупанти завдали авіаудару по селищу Свеса Сумської області, скинувши дві КАБи на навчальний заклад.

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